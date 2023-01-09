ردود الأفعال بعد حديث رئيس الاتحاد الفرنسي حول زيدان من قبل beIN SPORTS January 9, 2023 13:51 6:59 دقيقة موجة الغضب ما تزال تجتاح الشارع الفرنسي بعد حديث رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لوغريت حول الأسطورة زيدان. تقارير إخبارية زين الدين زيدان نويل لوغريت -آخر الفيديوهات 0:26 دقيقة صحيفة الراية: العنابي أنجز أول مهمة بالحماس والهمة 0:32 دقيقة قد تكون مباراة رونالدو الأولى ضد سان جيرمان 0:30 دقيقة صحيفة آس: "العالم يقف مع زيدان" 1:07 دقيقة كيف تناولت صحيفة الإيكيب تصريحات لوغريت 0:35 دقيقة تقارير: زيدان لن يرد على تصريحات لوغريت 6:59 دقيقة ردود الأفعال بعد حديث لوغريت حول زيدان 9:49 دقيقة مارتينيث يشيد برونالدو بعد تعيينه مدرباً للبرتغال 0:44 دقيقة ريال مدريد يدين تصريح لوغريت والأخير يعتذر من زيزو 0:37 دقيقة معسكر باريس سان جيرمان سيكون بين الدوحة والرياض 0:35 دقيقة محرز يتحدث عن الفوز وغوارديولا يشيد بنجم الجزائر