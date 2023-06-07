رايس يؤكد استعداد وست هام للفوز بلقب دوري المؤتمر من قبل beIN SPORTS June 7, 2023 11:36 1:16 دقيقة أكد قائد وست هام ديكلان رايس استعداد فريقه للفوز بلقب المؤتمر الأوروبي مضيفاً في مقابلة مع beIN SPORTS أنه وزملاءه أمام فرصة لكتابة التاريخ. تقارير إخبارية وست هام يونايتد ديكلان رايس دوري المؤتمر الأوروبي -آخر الفيديوهات 1:13 دقيقة موسم إيجابي للمغربي نايف أكرد 1:47 دقيقة الاتحاد البرازيلي مصرّ على التعاقد مع أنشيلوتي 1:38 دقيقة مقابلة مع رئيس متحف الأساطير في مدريد 2:11 دقيقة حضور عربي لافت في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 1:46 دقيقة دي بروين: "إنتر لن يكون خصماً سهلاً" 1:16 دقيقة رايس يؤكد استعداد وست هام للفوز بلقب دوري المؤتمر 0:40 دقيقة أمرابط يتوقع مباراة صعبة أمام وست هام 2:23 دقيقة برشلونة يفتتح متحفه الجديد 3:33 دقيقة الأنظار شاخصة نحو المشهد الختامي في براغ 2:43 دقيقة إيتاليانو ومويس يتبادلان الإشادة