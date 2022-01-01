رانييري ينفي أنه قلل من الاحترام لمنتخب نيجيريا من قبل beIN SPORTS January 1, 2022 17:34 0:42 دقيقة نفى كلاوديو رانييري مدرب واتفورد أن يكون الفريق قد قلل من الاحترام لمنتخب نيجيريا، برفض تسريح المهاجم إيمانويل دينيس، قائلاً إن الاتحاد النيجيري لم يقدم طلباَ لضم اللاعب إلا بعد انتهاء المهلة المحددة لذلك. تقارير إخبارية كلاديو رانييري منتخب نيجيريا -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة الشكوك تحيط بجاهزية منتخب الكاميرون 0:28 دقيقة منتخب سوريا يؤكد إقامة معسكره في قطر 1:03 دقيقة كلايفرت يعارض فكرة إقامة المونديال كل عامين 0:42 دقيقة رانييري ينفي أنه قلل من الاحترام لمنتخب نيجيريا 2:58 دقيقة رئيس جديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم 2:54 دقيقة هل يغادر لوكاكو تشيلسي عائداً إلى إنتر؟ 4:46 دقيقة مانشستر سيتي يقتنص فوزاً صعباً من أرسنال 1:53 دقيقة كلوب يغيب عن مواجهة تشيلسي بسبب "كورونا" 3:32 دقيقة أجمل أهداف الدوري الإنكليزي الممتاز لعام 2021 1:33 دقيقة انطلاقة قوية لإسبانيا في كأس رابطة المحترفين