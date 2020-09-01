راشفورد يقود حملة لمكافحة الفقر September 1, 2020 17:13 0:50 دقيقة أعلن ماركوس راشفورد تشكيل فريق عمل من علامات تجارية غذائية لمكافحة فقر الأطفال في بريطانيا. تقارير إخبارية مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة موراي يمرّ بعسر إلى ثاني الأدوار 0:31 دقيقة تييم يعبر إلى الدور الثاني في أميركا المفتوحة 0:49 دقيقة ميسي يغيب لليوم الثاني توالياً عن تدريبات برشلونة 0:55 دقيقة خطوات قطرية ثابتة لتعزيز حماية حقوق العمال 0:29 دقيقة موغوروسا إلى ثاني أدوار بطولة أميركا المفتوحة 0:39 دقيقة طواف فرنسا: السلوفيني روغليتش بطلا للمرحلة الرابعة 3:02 دقيقة الكشف عن شعار ملف الدوحة 2030 لاستضافة "الأسياد" 1:58 دقيقة مسيرة بايل في ريال مدريد خلال سبع سنوات 0:33 دقيقة تقارير: اتفاق لضم سواريز إلى يوفنتوس 0:32 دقيقة ناغاتومو يحطّ الرحال في مرسيليا