راديبي: القرعة أفرزت مجموعات متوازنة من قبل beIN SPORTS August 17, 2021 21:26 0:27 دقيقة يعتقد لاعب منتخب جنوب إفريقيا سابقاً لوكاس راديبي أن قرعة كأس الأمم الإفريقية كانت متوازنة دون أن يستبعد حدوث المفاجآت. مقابلات كأس الأمم الأفريقية -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة ماجر: الجزائر لديها كل الإمكانيات للفوز باللقب 1:28 دقيقة مراد حديود يؤكد أن مجموعة المغرب في المتناول 4:47 دقيقة قراءة في مجموعة تونس ضمن كأس الأمم الإفريقية 2:55 دقيقة العراق يواصل تحضيراته مع أدفوكات 2:47 دقيقة الجعايدي يعود لناديه الأم الترجي 1:29 دقيقة فان غال يؤكد جدارته بالعودة لقيادة هولندا 0:53 دقيقة فاران سعيد بانتقاله إلى مانشستر يونايتد 0:27 دقيقة راديبي: القرعة أفرزت مجموعات متوازنة 1:07 دقيقة مجموعات متوازنة في قرعة كأس الأمم الإفريقية 0:34 دقيقة بوكا جونيورز يُقيل مدربه عقب بدايته الكارثية