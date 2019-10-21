وذكر غرافينا في حوار مع صحيفة "لا ريبوبليكا" أن هذا الرادار يستخدم لمكافحة الإرهاب حيث يقوم بالتقاط الأصوات وتحليلها ومعرفة مصدرها ومعرفة صاحب الصوت مباشرة، مضيفا أن تكلفة الجهاز لن تشكل مشكلة لأن إحدى الشركات الإيطالية تقوم بصناعته.

وأضاف رئيس الاتحاد الإيطالي أن العقبة الوحيدة أمام استخدام الجهاز هي أنه ينقل بدقة كل المحادثات وحتى الخاصة منها ما يعني انتهاك خصوصية المشجعين داخل الملاعب، لكنهم يعملون على تطوير الجهاز بالتعاون مع وزارة الداخلية وكشف أنهم يخططون لاستخدام الجهاز خلال مباراة إيطاليا وأرمينيا في الثامن عشر من نوفمبر المقبل.