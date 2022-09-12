وأكّدت رابطة الأندية الإنكليزية لكرة القدم التي تدير الدرجات الثلاث الأدنى من الدوري الممتاز اليوم الاثنين أن المباريات ستعود كما كان مقررا يوم الثلاثاء بعد تأجيل الجولة الأخيرة عقب وفاة الملكة إليزابيث.



وقالت في بيان: "سيقف الجميع دقيقة صمت قبل المباريات وسيرتدي اللاعبون شارات سوداء وسيتم تنكيس الأعلام وعزف النشيد الوطني في الملاعب".

