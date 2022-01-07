رابطة الدوري الإيطالي تقرّ بروتوكولاً جديداً للمباريات January 7, 2022 15:11 1:01 دقيقة أقرت رابطة الدوري الإيطالي بروتوكولاً جديداً للمباريات، مؤكدة إقامة كلّ مباريات الجولة المقبلة يوم الأحد. تقارير إخبارية الدوري الإيطالي فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة الإصابة تُبعد فاردي عن صفوف ليستر سيتي 8 أسابيع 1:17 دقيقة إسبانيا إلى النهائي على حساب بولندا 0:41 دقيقة beIN SPORTS تُصبح الناقل الرسمي لبطولة رولان غاروس 0:48 دقيقة بارتي تبلغ نصف نهائي أديلايد 0:49 دقيقة تيرانوفا يفوز بالمرحلة السادسة من سباق رالي داكار 1:08 دقيقة بوريس بيكر يتحدّث عن وضعية دجوكوفيتش 1:23 دقيقة أندروز: " دجوكوفيتش ليس محتجزاً" 0:39 دقيقة صلاح في القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب 2:17 دقيقة آخر تطورات قضيةِ النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش 0:29 دقيقة مواجهات مرتقبة في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا