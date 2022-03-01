أيدت رابطة الأندية الأوروبية قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بنقل نهائي دوري أبطال أوروبا وأوقفت مشاركة الأندية الأعضاء الروسية في أنشطة الرابطة بصورة فورية حتى إشعار آخر، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الرابطة الذي عقد الثلاثاء في ملعب توتنهام هوتسبير في لندن.

وأوضحت الرابطة أنها كانت في الأيام الماضية على تواصل مستمر مع الأندية الأعضاء الأوكرانية على جميع المستويات.

وفي هذا الصدد، أعلنت أن المجلس التنفيذي سيلتزم بمواصلة الجهود لتقديم أي دعم تحتاجه الأندية الأوكرانية ولاعبيها في هذا الوقت.

