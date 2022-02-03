وكان اجتماع الهيئة الممثِّلة لما يزيد عن 240 ناد أوروبي لكرة القدم، يوم الامس 2 من فبراير الجاري في استاد نادي بايرن ميونيخ - أليانز أرينا.

وقد ترأس الاجتماع السيد ناصر غانم الخليفي، بصفته رئيس رابطة الأندية الاوروبية، وذلك بحضور نائب رئيس الرابطة ممثّلاً عن الأندية الأوروبية الكبيرة والصغيرة على حد سواء.

كما حضر الاجتماع كلاً من:

أوليفر كان – بايرن ميونيخ

إدوين فان دير سار – أياكس

داريوش ميودوسكي - ليجيا وارزاوا

أكي ريهيلاهتي - هيلسينجين جالكابالوكلوبي

تشارلي مارشال - الرئيس التنفيذي لربطة الأندية الأوروبية

وقد ناقشت اللجنة التنفيذية مجموعة من القرارات المتعلقة بالسياسات العامة التي ستساهم في تشكيل صورة كرة القدم الأوروبية عمّا قريب، حيث شملت:

القواعد الجديدة للّعب المالي النظيف التي يُعمل على صياغتها من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وبالتعاون معه.

الدعم المالي والتمويل الطارئ للأندية الأوروبية لمساعدتها على التعافي من الآثار التي خلّفتها جائحة كوفيد-19.

الاستراتيجية التجارية الجديدة، والوكالة الموكل لها التسويق لمباريات الاندية الأوروبية.

الصيغة الجديدة لدوري أبطال أوروبا بعد العام 2024 – الصيغة الموسّعة المرتقبة.

الرزنامة الدولية للمباريات – فبعد ثبات رابطة الأندية الأوروبية على موقفها المعارض لمخطط تنظيم كأس العالم لكرة القدم كل عامين، يبدو أن الفيفا تسقط هذا المخطط من على أجندتها.

المشروع المشترك والعلاقات المتينة بين رابطة الأندية الأوروبية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وقد أصبحت رابطة الأندية الأوروبية اليوم، واحدة من أكثر الهيئات تأثيرا في كرة القدم العالمية، وذلك بعد محاربتها لمشروع إطلاق الدوري السوبر ابريل الماضي، وسقوط المشروع بعد 3 أيام من طرحه بفضل المعارضة الشرسة التي تلقاها من السيد ناصر غانم الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان، والسيد ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تعقد رابط الأندية الأوروبية الاجتماع السنوي للجمعية العمومية يومي 28 و29 من شهر مارس القادم في فيينا – النمسا، حيث سيلتقي جميع رؤساء أندية كرة القدم الأوروبية من الدرجة الأولى معاً، للاستماع الى السيّد ناصر غانم الخليفي، رئيس مجلس إدارة الرابطة، بينما العالم يترقب بطولة كأس العالم قطر 2022، نوفمبر القادم.



