وتوقفت معظم بطولات الدوري في أوروبا في مارس/آذار الماضي في ظل استمرار أزمة فيروس كوفيد-19 لكن بعض البطولات كشفت عن خطط لعودة المباريات خلال الأسابيع المقبلة.

وألغت فرنسا وهولندا بطولتي الدوري لكن مباريات الدوري الألماني عادت للحياة من جديد يوم السبت ويتوقع تشيفرين إكمال الموسم في 80 في المئة على الأقل من البطولات.

وقال تشيفرين في تصريحات لقنواتنا ”لدينا فكرة لكن يتعين علينا الانتظار حتى تؤكد اللجنة التنفيذية لليويفا المواعيد. بوسعي القول إن الموسم الأوروبي سينتهي في أغسطس إذا ما ظل كل شيء كما هو الآن“.

وأضاف المسؤول الأوروبي ”أعتقد أن معظم بطولات الدوري ستكمل الموسم. والبطولات التي لن تكمل الموسم هي صاحبة القرار. لكن سيكون عليها خوض تصفيات إذا أرادوا المشاركة في البطولات الأوروبية“.

ولم تستكمل بعد مباريات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا وفي الدوري الأوروبي.