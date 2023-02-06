رئيس نادي الفيصلي يطالب الأندية بضرورة مواجهة الواقع الحالي February 6, 2023 10:10 1:22 دقيقة طالب رئيس نادي الفيصلي الأردني نضال الحديد أندية كرة القدم للمحترفين في الأردن بضرورة مواجهة الواقع الحالي للأندية التي يعاني معظمُها من صعوبات مالية لتغطية نفقاتها. وأوضح نضال الحديد أنّ الاتحاد الأردني لكرة القدم ظلّ مهموماً بقضايا الأندية لتخطي تلك الصعوبات. مقابلات الدوري الأردني الفيصلي الأردني -آخر الفيديوهات اتهام مانشستر سيتي بخرق قواعد اللعب المالي النظيف 0:37 دقيقة برشلونة يعلن إصابة بوسكيتس 2:23 دقيقة العربي والسالمية في نهائي مرتقب 1:22 دقيقة نضال الحديد يطالب الأندية بضرورة مواجهة الواقع 3:30 دقيقة مانويل نوير يدخل في خلافٍ حاد مع بايرن ميونيخ 0:38 دقيقة إصابة جديدة لكوري تبعده عن الملاعب لفترة غير محددة 4:35 دقيقة نيس يصدم مارسيليا في عقر داره 4:15 دقيقة برشلونة يواصل انتصاراته ويبتعد بالصدارة 1:36 دقيقة المرخية يفاجئ نادي قطر وينتصر برباعية 2:23 دقيقة كين يتحدث عن هدفه التاريخي والفوز الثمين على سيتي