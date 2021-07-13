

وتناولت وسائل إعلام إسبانية تسجيلات لبيريز وهو يتحدث بطريقة سيئة عن إيكر كاسياس أحد أساطير الفريق الملكي، واصفاً إياه بالشخص الأناني.

وجاء في بيان رئيس ريال مدريد: "تعليقاً على الخبر الذي نشرته صحيفة (El Confidencial)، والذي يطرح مجموعة من الأقوال المنسوبة إليّ" أعتقد أنه من الضروري توضيح ما يلي:

العبارات المنشورة وردت في محادثات سجلها سراً السيد خوسيه أنطونيو أبيلان، وحاول بيعها لسنوات عديدة دون نجاح، أجد أنّه من المدهش أن تنشرها صحيفة El Confidencial اليوم على الرغم من الوقت المنقضي.



هي أقوال متفرقة اقتُبست من محادثات ضمن سياق واسع.



إن نشر تلك الأقوال الآن، وبعد مرور سنوات طويلة على تلك المحادثات، يعود، من وجهة نظري، إلى مشاركتي كأحد المروجين للدوري الممتاز الأوروبي.



وضعتُ الأمر بين يدي المحامين الذين يدرسون الإجراءات التي يمكن اتخاذها.



ويواجه بيريز الانتقادات باستمرار بسبب عدم تمسكه برموز النادي والسماح لهم بمغادرة الفريق الملكي دون تكريم أو تقدير لمسيرتهم الطويلة مع ريال مدريد وآخرهم سيرجيو راموس الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.