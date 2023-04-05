رئيس الوزراء البرتغالي يتحدث عن ملف بلاده المشترك لاستضافة مونديال 2030 من قبل beIN SPORTS April 5, 2023 20:17 1:08 دقيقة رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا استغل احتضان لشبونة لكونغرس اليويفا للحديث على أهمية الملف المشترك بين كل من البرتغال وإسبانيا والمغرب لاحتضان كأس العالم 2030. مقابلات مونديال 2030 اليويفا -آخر الفيديوهات 2:19 دقيقة مانشستر يونايتد يثأر من برنتفورد بهدف راشفورد 1:51 دقيقة إنتر يدين الهتافات العنصرية ضد لوكاكو 1:08 دقيقة كوستا يتحدث عن الملف المشترك لاستضافة المونديال 0:47 دقيقة تشيفيرين يكشف عن أعضاء المكتب التنفيذي 0:41 دقيقة تشيفيرين يدعم ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال 0:46 دقيقة مالك نوتنغهام فورست ينفي إقالة المدرب كوبر 17:30 دقيقة وقائع المؤتمر الصحافي لألكسندر تشيفيرين 7:50 دقيقة إنفانتينو في حديث خلال كونغرس الـ"يويفا" 7:21 دقيقة كوستا يتحدث عن الملف المشترك لمونديال 2030 1:28 دقيقة تشيفرين: "مشروع السوبر ليغ أصبح محل سخرية"