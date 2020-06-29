وقال كامل: "تأكدت إصابة رئيس الهيئة الموقتة إياد بنيان بفيروس كورونا والآن هو في الحجر الصحي المنزلي وبوضع صحي مستقر".

وأضاف "الحالة الصحية لرئيس الهيئة المؤقتة لا تدعو الى القلق".

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم في مطلع اذار/مارس الماضي إياد بنيان (60 عاما)والذي يشغل منصب مستشار رئيس الحكومة العراقية لشؤون الرياضة، لرئاسة الهيئة المؤقتة لادارة الاتحاد العراقي التي تستمر مهمتها ستة اشهر قبل اجراء انتخابات جديدة لاختيار مكتب تنفيذي جديد للاتحاد خلفا للاتحاد السابق الذي قدم استقالته مطلع العام الجاري.

وكان نجم الكرة العراقية السابق وصاحب الهدف التاريخي الوحيد للعراق في مونديال المكسيك 1986 في مرمى المنتخب البلجيكي، احمد راضي، فارق الحياة في 20 حزيران/يونيو الجاري بسبب فيروس كورونا الذي أودى بحياة المدرب علي هادي أيضاً.

