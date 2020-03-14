ونشر الاتحاد الصربي بياناً تحدّث فيه عن إصابة رئيسه قائلاً: "جاءت تحاليل رئيس الاتحاد الصربي لكرة القدم إيجابية، هو فعلاً مصاب بـ"فيروس كورونا". إنه بخير لكنه موجود تحت المتابعة الطبية".

مضيفاً: "نتمنى له الشفاء العاجل، نطلب من جميع الأندية وجميع الرياضيين التصرف بمسؤولية لتقليل مخاطر الإصابة بهذا الوباء".



وبحسب رئيس البلاد ألكسندر فوتشيتش، فقد تعرض كوكيزا (42 عاما) للفيروس "في ميلانو" حيث زارها أخيرا.

قال الرئيس في مؤتمر صحفي: "تحدثنا سويا. يشعر بحال جيدة. كان في حجر صحي طوال الوقت. شخصان كانا على اتصال به جاءت فحوصهما سلبية".

واصيب نحو 40 شخصا حتى الان بالفيروس في صربيا بحسب السلطات.

وبحسب احصاء لفرانس برس، أصيب بالفيروس أكثر من 150 ألف شخص في العالم توفي منهم أكثر من 5700.