رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم يؤكّد بقاء جلال القادري في منصبه من قبل beIN SPORTS June 17, 2022 22:59 0:58 دقيقة قال وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم إن مدرّب منتخب "نسور قرطاج" جلال القادري باقٍ في منصبه على رأس الجهاز الفني نافيًا وجود محادثات مع الفرنسي لوران بلان. مقابلات تقارير إخبارية لوران بلان الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء المنتخب التونسي جلال القادري -آخر الفيديوهات 0:58 دقيقة وديع الجريء يؤكّد بقاء جلال القادري في منصبه 0:26 دقيقة بيريتيني يواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح 2:21 دقيقة محطّة تحضيرية أولى ناجحة لـ"نسور قرطاج" 0:25 دقيقة الغربي يوقّع أول عقد احترافي مع ناديه سان جيرمان 2:43 دقيقة بوادر انفراج لأزمة برشلونة 11:21 دقيقة عزيز البدراوي في حوار حصري على beIN SPORTS 0:28 دقيقة التونسية أنس جابر تبلغ نصف نهائي دورة برلين 2:14 دقيقة انتهاء مراسم رفع أعلام منتخبات المونديال 1:18 دقيقة مدفيديف يواصل طريقه بنجاح في بطولة هاله 0:30 دقيقة خوان مانويل ليلو مدرباً جديداً لفريق السد