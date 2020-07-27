وقال غرافينا في حديث لإذاعة "راي بارليمانتو" الإيطالية "أنا قلق جداً جداً على الموسم المقبل".

وأضاف "ستبدأ الفرق استعداداتها قريباً، ونحن متأخرون كثيراً في معرفة الإجراءات الجديدة التي يجب اتباعها".

وتابع "لا نعرف إلى متى سيتم تمديد حالة الطوارئ هذه".

واستأنفت بطولات كرة القدم المحترفة في البلاد نشاطها في 20 حزيران/يونيو المنصرم، بعد ثلاثة اشهر من التعليق نتيجة انتشار فيروس "كوفيد-19"، لكن المباريات تقام خلف أبواب موصدة، وسط بروتوكولات صارمة واختبارات مستمرة للكشف عن الفيروس.

وحسم يوفنتوس الأحد لقب الدوري للمرة التاسعة على التوالي بفوزه على سمبدوريا 2-0، قبل مرحلتين من نهاية الموسم الذي يختتم في الثاني من آب/أغسطس المقبل.

واعتبر غرافينا أنه "يجب على البروتوكول (الحالي) ان يأخذ في الاعتبار تطور الوباء في بلادنا (...) يجب أن نستمر في أخذه في الاعتبار، ولكن يجب أن نكون واقعيين أيضاً - لقد طبقناه في حالة طوارئ لفترة زمنية قصيرة جداً، ولكن الاستمرار في تطبيقه حتى نهاية الموسم الرياضي المقبل، مع إجراء اختبارات (للفيروس) كل أربعة أيام، سيكون أمراً مستحيلاً".

وأوضح "سيكون ذلك عنفاً بدنياً تجاه اللاعبين. ويتعين علينا إيجاد حلول بديلة".

وأردف قائلاً "ننتظر أخبار اللجنة العلمية التقنية التابعة للحكومة لفهم ما هو البروتوكول الجديد الذي سيتم تطبيقه"، موضحاً "نحن ملتزمون أيضاً باستئناف المنافسات لدى الهواة، وفي هذا الصدد أقول إننا لا نعرف بعد كيف ومتى نبدأ جميع المسابقات".

وكانت إيطاليا أول دولة أوروبية نفذت الاغلاق التام بسبب انتشار الجائحة التي أودت بحياة اكثر من 35 الف شخص في البلاد.



