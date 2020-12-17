رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتحدّث عن العنصرية من قبل beIN SPORTS December 17, 2020 21:28 0:34 دقيقة اعتبر ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، أن آفة العنصرية في الملاعب الأوروبية هي مشكلة مجتمع وليست مشكلة جماهير كرة القدم طالباً دعم الحكومات للتخلص ممن وصفهم بالحَمْقى. مقابلات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم العنصرية ألكسندر تشيفيرين -آخر الفيديوهات 3:00 دقيقة قمّة مرتقبة بين السد والعربي في النهائي 0:34 دقيقة ألكسندر تشيفرين يتحدّث عن العنصرية 1:02 دقيقة صعوبات كبيرة في تنظيم الـ"يورو" 16:22 دقيقة إرلينغ هولاند في حوار خاص مع beIN SPORTS 0:48 دقيقة مباريات أندية لندن ومانشستر تُلعب خلف أبواب موصدة 0:34 دقيقة تشيفرين معجب بتحضيرات قطر لاستضافة المونديال 0:47 دقيقة رابطة الـ"بريمرليغ" ترفض مقترح رفع عدد التبديلات 9:08 دقيقة هالغريمسون وأحمد فتحي يتحدثان عن النهائي 10:32 دقيقة تشافي والهيدوس يتحدثان عن نهائي كأس أمير دولة قطر 7:39 دقيقة استبعاد روسيا عن المشاركات الدولية لمدة عامين