ذكريات رائعة للمنتخب المغربي في مونديال 1986 من قبل beIN SPORTS September 17, 2022 11:41 3:02 دقيقة يعد المنتخب المغربي أحدَ الممثلين التقليديين لكرة القدم الإفريقية والعربية في كأس العالم، حيث أنه شارك في خمسِ مناسبات سابقة أبرزها كانت في نسخة المكسيك عام 1986. تقارير إخبارية المنتخب المغربي كأس العالم قطر FIFA 2022 - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 4:05 دقيقة مانشستر سيتي يتجاوز عقبة وولفرهامبتون دون عناء 0:47 دقيقة ريال مدريد يكمل تحضيراته للديربي 0:51 دقيقة برافو يعتذر لفينيسيوس عقب تصريحاته المسيئة 0:42 دقيقة أندي ديلور يعود إلى قائمة المنتخب الجزائري 2:04 دقيقة الاتحاد القطري يطلق حملة ترويجية لدعم المنتخب 0:58 دقيقة قميص مايكل جوردان يدخل التاريخ 4:07 دقيقة استاد لوسيل ... الأيقونة المستقبلية 0:47 دقيقة مراجعة حسابات الاتحاد الفرنسي لكرة القدم! 3:08 دقيقة مشجعان فرنسيان في رحلة إلى الدوحة بواسطة الدراجة 3:02 دقيقة ذكريات رائعة للمنتخب المغربي في مونديال 1986