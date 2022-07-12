دي ماريا سعيد بالانضمام ليوفنتوس ويتحدث عن رغبته في حصد الألقاب من قبل beIN SPORTS July 12, 2022 11:02 1:19 دقيقة عبّر الأرجنتيني أنخيل دي ماريا عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى نادي يوفنتوس خلال المؤتمر الصحفي الأوّل له بقميص السيدة العجوز وأن هدفه هو التتويج بالألقاب مع الفريق. مقابلات آنخيل دي ماريا يوفنتوس -آخر الفيديوهات 3:16 دقيقة ألفاريز أهم صفقة انتقال لاعب أرجنتيني منذ سنوات 1:19 دقيقة دي ماريا سعيد بالانضمام ليوفنتوس 6:15 دقيقة إنكلترا تتأهل لربع النهائي بفوز تاريخي على النرويج 0:37 دقيقة أوغوستينسون ينتقل إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة 0:42 دقيقة لا اتفاق بين بايرن ميونيخ ويوفنتوس بشأن دي ليخت 0:27 دقيقة النمسا تنتزع فوزها الأول في بطولة أوروبا للسيدات 1:52 دقيقة آخر أخبار بطولة باريس بريمير بادل الكبرى 1:08 دقيقة داسي وبيريز إلى ثاني أدوار بطولة باريس للبادل 0:40 دقيقة بيريرا ينتقل من مانشستر يونايتد إلى فولهام 0:21 دقيقة مانشستر يونايتد يتدرب في بانكوك