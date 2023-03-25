دي لافوينتي يستهل مهمته مع إسبانيا بمواجهة النرويج من قبل beIN SPORTS March 25, 2023 08:58 3:04 دقيقة بفريق يجمع بين المخضرمين والشباب، يستهل المدربُ لويس دي لافوينتي مساره على رأس المنتخب الإسباني في أولى مواجهاته في تصفيات أمم أوروبا 2024 أمام منتخب النرويج بملعب لاروساليدا. منتخب إسبانيا منتخب النرويج تصفيات يورو 2024 -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة تغريم دونشيتش بمبلغ 35 ألف دولار 1:10 دقيقة تشواميني يثني على الأداء المميز لفرنسا أمام هولندا 0:42 دقيقة كرواتيا تستهل مشوراها في التصفيات بمواجهة ويلز 0:52 دقيقة بايرن يقدّم توخيل لوسائل الإعلام 3:52 دقيقة قمة مرتقبة بين المغرب والبرازيل 3:07 دقيقة ممفيس غريزليز يحجز مقعداً في الـ"بلاي أوف" 0:25 دقيقة المنتخب الفنزويلي يفوز على نظيره السعودي ودياً 3:04 دقيقة دي لافوينتي يستهل مهمته مع إسبانيا بمواجهة النرويج 1:51 دقيقة فرنسا تكتسح هولندا برباعية نظيفة 3:58 دقيقة فوز كبير لتونس على ليبيا