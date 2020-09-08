وتوّجه دي بروين مباشرة بالشكر إلى مدربه الإسباني بيب غوارديولا قائلاً: "هو فقط يسمح لي بأن أكون أنا".

ولم يمنع فشل سيتي في التتويج بلقب الدوري الممتاز أو الذهاب بعيداً في دوري أبطال أوروبا، النجم البلجيكي (29 عاماً) من الفوز بالجائزة عقب المستوى المميز الذي قدمه الموسم المنصرم.



وأصبح دي بروين أول لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يفوز بجائزة أفضل لاعب لموسم 2019-2020 في إنكلترا، التي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين في كرة القدم (بي اف ايه).



وسيطر لاعبو ليفربول الذي توّج بطلاً لإنكلترا للمرة الأولى منذ 30 عاماً على تشكيلة الموسم مع خمسة لاعبين، كما حصل الظهير الأيمن ترنت ألكسندر-أرنولد على جائزة أفضل لاعب شاب.



ومُنح مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد جائزة تقديرية للدور الذي لعبه في مساعدة الأطفال الأكثر فقراً.



وسجّل دي بروين 13 هدفاً وحقق 20 تمريرة حاسمة معادلاً الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد المسجّل باسم الفرنسي تييري هنري نجم أرسنال السابق (موسم 2002-2003)، اختير الأفضل في البطولة من قبل زملائه ومنافسيه.



وقال دي بروين (29 عاماً): "هذا شرف كبير، أن يصوت لك الزملاء والمنافسين من فرق أخرى الذين لعبت ضدهم دوماً على أرض الملعب. أن يختاروك أفضل لاعب، هذا أمر رائع".



وقال عن غوارديولا: "نتحدث غالباً عن الفريق ولكن في كثير من النواحي يعرف أنّه عندما يعطي الأوامر بما يجب على الفريق فعله، سأستمع إليه".



وتواجد لاعبو ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك، ألكسندر-أرنولد، الاسكتلندي روبرتسون، القائد جوردان هندرسون والسنغالي ساديو مانيه في تشكيلة الموسم.



فيما اختير حارس بيرنلي بوب، مدافع ليستر سيتي التركي جاغلار سويونشو وزميله فاردي والغابوني بيار-ايميريك أوباميانغ قناص أرسنال والإسباني دافيد سيلفا المنتقل من مانشستر سيتي في التشكيلة الأفضل.

