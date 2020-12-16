ديمبا با يكشف خفايا حادثة باشاكشهير "العنصرية" من قبل beIN SPORTS December 16, 2020 18:41 19:57 دقيقة خصّ النجم السنغالي ديمبا با "beIN SPORTS" بحوار حصري كشف من خلاله ملابسات الحادثة "العنصرية" التي جدّت أثناء مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وباشاكشهير التركي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. مقابلات عنصرية دوري أبطال أوروبا إسطنبول باشاكشهير -آخر الفيديوهات 4:28 دقيقة أتالانتا يُجبر يوفنتوس "رونالدو" على التعادل 19:57 دقيقة ديمبا با يكشف خفايا حادثة باشاكشهير "العنصرية" 1:49 دقيقة قطر ...بُنى تحتية متميزة وخبرات متراكمة في التنظيم 0:35 دقيقة إنييستا يغيب عن الملاعب لـ4 أشهر 3:08 دقيقة صلاح بن غانم العلي يشيد بالانجاز القطري الجديد 2:14 دقيقة الذوادي يتحدث عن إرث استضافة الأحداث الرياضية 5:47 دقيقة المؤتمر الصحفي للوفد القطري عقب فوز الدوحة 2:21 دقيقة جاسم البوعينين يشيد بالديبلوماسية الرياضية القطرية 2:01 دقيقة قطر مسيرة مضيئة ممتدة في عالم الرياضة والتنظيم 2:10 دقيقة برشم يعلّق على فوز الدوحة باستضافة أسياد 2030