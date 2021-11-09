ديشان يؤكد أحقية بنزيمة بالتتويج بالكرة الذهبية من قبل beIN SPORTS November 9, 2021 10:44 0:39 دقيقة قال ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي إن المهاجم كريم بنزيمة مرشح بقوة للتتويج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وذلك بالنظر لكل ما قدمه مع المنتخب وفريقه ريال مدريد. مقابلات ديدييه ديشان منتخب فرنسا الكرة الذهبية كريم بنزيمة -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة الإصابة تبعد تيلمانز عن المنتخب البلجيكي 1:27 دقيقة أبو تريكة يحلّ ضيفاً على حلبة لوسيل 1:40 دقيقة كوتينيو: "تشافي سينجح في تحديه الجديد" 1:14 دقيقة بايدن يستقبل ميلووكي باكس حامل لقب الـNBA 0:37 دقيقة حجر 5 لاعبين من المنتخب الألماني بسبب كورونا 2:55 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 11 3:46 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 13 3:00 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 13 2:59 دقيقة وهبي الخزري يواصل توهجه في الدوري الفرنسي 5:03 دقيقة الرجاء ينفصل عن مدربه التونسي لسعد الشابي