ديشان: "مينيان سيكون الحارس الأول للمنتخب الفرنسي" من قبل beIN SPORTS March 21, 2023 10:59 1:18 دقيقة أكد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان أن حارس مرمى ميلان مايك مينيان سيكون الحارس الأول للمنتخب الفرنسي خلال المعسكر الحالي. مقابلات ديدييه ديشان منتخب فرنسا مايك مينيان -آخر الفيديوهات 0:57 دقيقة المنتخب البرازيلي يخوض مرانه الأول في المغرب 0:52 دقيقة دي لا فوينتي يشرف على أول مران له مع إسبانيا 0:37 دقيقة البرتغال تستعد لتصفيات يورو 2024 بمشاركة رونالدو 0:41 دقيقة المنتخب البلجيكي يبدأ تدريباته بحضور أبرز نجومه 1:40 دقيقة المنتخب الهولندي يواصل تحضيراته لمواجهة الديكة 0:31 دقيقة انطلاق المعسكر التحضيري للمنتخب الفرنسي 1:18 دقيقة ديشان: "مينيان سيكون الحارس الأول للمنتخب الفرنسي" 0:48 دقيقة المنتخب الألماني يخوض حصة تدريبية مفتوحة 2:11 دقيقة كلينسمان يشرف على تدريبه الأول مع كوريا الجنوبية 1:58 دقيقة فولر يتحدث عن مستقبل المنتخب الألماني