ويأتيكم اللقاء مباشرةً وحصرياً على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM في بث مباشر تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وفيما يلي بعض الأرقام قبل الديربي المنتظر:

• يتطلع مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي على مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز، وذلك للمرة الأولى منذ أن تغلب عليه في 4 مباريات توالياً بين ابريل 2013 ونوفمبر 2014.

• خسر مانشستر يونايتد 17 مباراة في الدوري الممتاز أمام مانشستر سيتي، وخسر فقط أكثر من ذلك أمام ليفربول (18) وتشيلسي (18) في تاريخ البطولة.

• فاز مانشستر سيتي في آخر 7 مباريات على ملعبه في الدوري الممتاز، وسجل 3 أهداف على الأقل في كل منها. آخر فريق فاز في 8 مباريات متتالية ببطولة الدوري على ملعبه وسجل في كل مباراة منها 3 أهداف أو أكثر كان توتنهام بين مارس وسبتمبر 1965.

• فاز مانشستر يونايتد في آخر 4 مباريات خاضها في الدوري الممتاز، وكان خسر في المباريات الأربع التي سبقتها. آخر مرة فاز في 5 مباريات متتالية في الدوري كانت في ابريل 2021 تحت إشراف اولي غونار سولسكاير.

• إنه دربي مدينة مانشستر الأول للهولندي إريك تن هاغ على رأس الادارة الفنية لمان يونايتد. وسبق أن خسر كل من المدربين الخمسة السابقين الذين تولوا تدريب الفريق مباراة الدربي الأولى لهم (مويز، فان غال، مورينيو، سولسكاير ورانغنيك). أليكس فيرغوسون هو آخر من فاز بهذه المباراة في مارس 1987.

