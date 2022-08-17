ديابي يشعر بالفخر من قبل beIN SPORTS August 17, 2022 20:56 1:33 دقيقة أكّد الفرنسي موسى ديابي لاعب باير ليفركوزن أن استدعاءه لقائمة بطل العالم تعدّ مدعاة للفخر متمنياً ألا تكون مشاركته في كأس العالم FIFA قطر 2022™ هي الأخيرة في مشواره ومضيفاً أنّه سيسعى لتقديم الأفضل مع فريقه الألماني في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. مقابلات تقارير إخبارية باير ليفركوزن كأس العالم FIFA قطر 2022™ موسى ديابي -آخر الفيديوهات بنفيكا يكسب الأسبقية أمام دينامو كييف 0:34 دقيقة التعادل السلبي يحسم مواجهة كاراباخ وفيكتوريا بلزن 0:35 دقيقة إيسكو جاهز لخوض غمار المنافسات مع إشبيلية 0:47 دقيقة مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع كاسيميرو 1:42 دقيقة يويفا يكشف عن القائمة المختصرة لأفضل اللاعبات 1:33 دقيقة ديابي يشعر بالفخر 0:32 دقيقة سوغديانا الأوزبكي يبلغ نصف نهائي المناطق 0:44 دقيقة السد يتغلّب على الأهلي 0:36 دقيقة مونفيس يعلن انسحابه من بطولة أميركا المفتوحة 0:37 دقيقة نونييس يعتذر عن واقعة طرده أمام كريستال بالاس