وأشار شنزن في بيان إلى أن المدرب الإيطالي "يتمتع بخبرة كبيرة".

وأمضى دونادوني (55 عاما) الذي سبق له أن أشرف على تدريب المنتخب الإيطالي بين عامي 2006 و2008، مسيرته التدريبية في بلاده، قبل أن يقيله بولونيا في حزيران/ يونيو 2018 قبل عام من انتهاء عقده وبعد ثلاثة أعوام من تسلمه مهامه.

وسيخلف دونادوني مدرب ريال مدريد الإسباني السابق خوان رامون لوبيز كارو.

وأمام دونادوني 10 مباريات لإنقاذ شنزن من الهبوط إلى الدرجة الثانية، علما أن الفريق يحتل المركز ما قبل الأخير في الترتيب برصيد 14 نقطة، ولم يفز سوى بثلاث مباريات بعد 20 أسبوعا.

وسيشرف اللاعب الدولي السابق على مباراته الأولى مع فريقه الجديد الجمعة عندما يستقبل على أرضه بيجينغ رينهي صاحب القاع.

