سجل لنادي العاصمة الإيطالية المهاجمان الإنكليزي تامي ابراهام هدفين (15 و53) والإسباني بورخا مارويال (34)، وللخاسر البديلان البوسني حمز كاتاكوفيتش (75) والهولندي يانيك وايلدشوت (90+3).

وهو الفوز الاوّل لرجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بعد خسارتين توالياً في الدوري أمام بولونيا صفر-1 وإنتر بثلاثية نظيفة، ليتراجع نادي العاصمة للمركز الثامن مع 25 نقطة.

وتصدر روما مجموعته برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات مقابل تعادل وخسارة، متقدماً بفارق نقطة عن بودو غليمت النرويجي الذي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه زوريا لوهانسك الأوكراني 1-1.

وسيخوض بودو غليمت ملحقاً أمام أحد الأندية التي احتلت المركز الثالث في "يوروبا ليغ".

واحتل لوهانسك المركز الثالث مع 7 نقاط، فيما يقبع صوفيا في قاع الترتيب مع نقطة يتيمة من تعادل وخمس هزائم.

وفي مباريات أخرى جرت، فاز لاسك لينز النمساوي على هلسنكي الفنلندي 3-0، وألكمار الهولندي على ريندرز الدانماركي 1-0، وكلوج الروماني على يابلونك التشيكي 2-0، وجينت البلجيكي على فلورا تالين الاستوني 1-0، فيما انتهت مواجهة بارتيزان بلغراد الصربي و أنورثوسيس فاماغوستا القبرصي بالتعادل 1-1.

كما فاز بازل السويسري على كارباغ اغدام الإذربيجاني 3-0، وباوك سالونيكا ولينكولن ريد امبس (جبل طارق) 2-0، وكوبنهاغن الدانماركي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي 2-0، وفيتيسه أرنهيم الهولندي على مورا السلوفيني 3-1.

وتعادل أومونيا نيقوسيا القبرصي 0-0 مع كيرات الماتي الكازاخستاني.

- الأندية المتأهلة إلى ثمن النهائي: لاسك لينز النمساوي (متصدر المجموعة الأولى)، جينت (متصدر الثانية)، روما (متصدر الثالثة)، آلكمار (متصدر الرابعة)، فينورد روتردام (متصدر الخامسة) كوبنهاغن (متصدر السادسة)، رين (متصدر السابعة)، بازيل (متصدر الثامنة).

- الأندية التي احتلت المركز الثاني والتي ستلعب ملحق تأهيلي مع ثوالث اليوربا ليغ لإكمال عقد الدور الـ16 في دوري المؤتمر: بارتيزان بلغراد، بودو غليمت، ريندرز.