وغنم رين الفرنسي فوزاً ثميناً على ضيفه روزنبرغ النرويجي بهدفين دون رد.

ووقّع المغربي نايف أكرد (15) وسيرهو غيراسي (84) هدفي اللقاء.

بدوره انتزع روما الإيطالي انتصاراً مهماً على أرض طرابزون سبور التركي بهدفين لواحد.

سجّل للذئاب كل من لورينزو بيليغريني (55) والأوزبكي إلدور شومورودوف (81) في حين بصم الدنماركي أندرياس كورنيليوس (64) على هدف أصحاب الضيافة.

وأمطر فينورد روتردام الهولندي شباك ضيفه إيلفسبورغ السويدي بخماسية نظيفة.

في المقابل سقط توتنهام الإنكليزي بشكل مفاجئ على أرض باكوس دي فيريرا البرتغالي بهدف دون رد.

ووقّع لوكاس سيلفا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45.

يذكر أن مباريات الإياب ستجرى يوم الخميس المقبل.

