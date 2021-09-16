دوري المؤتمر الأوروبي: روما "المتألق" يستضيف تسيسكا صوفيا من قبل beIN SPORTS September 16, 2021 09:53 2:32 دقيقة سيشهد ملعبُ الأولمبيكو بروما أولى مباريات روما في منافسات دوري المؤتمر الأوروبي عندما يستضيف فريق الذئاب نظيره البلغاري تسيسكا صوفيا. تقارير إخبارية روما دوري المؤتمر الأوروبي -آخر الفيديوهات 1:39 دقيقة المنتخب المصري يفوز على غواتيمالا 3:40 دقيقة عباس عطوي يتحدى عامل السن ويواصل التألق 2:41 دقيقة مواجهة قوية بين ليستر سيتي ونابولي 2:32 دقيقة روما "المتألق" يستضيف تسيسكا صوفيا 3:09 دقيقة الإعلان عن تأسيس المنصة القطرية لمكافحة المنشطات 0:50 دقيقة الإعلان عن تأسيس "سيغا أمريكا" 1:24 دقيقة بيولي: "عانينا في البداية لكننا عدنا بقوّة" 1:17 دقيقة أنشيلوتي: فزنا بعد معاناة 1:36 دقيقة غريليش: سنتحدث عن الأهداف التي تلقيناها 1:22 دقيقة بوتشيتينو: كان هناك بعض الأشياء الإيجابية