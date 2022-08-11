دوري السوبر الإفريقي..آراء الشارع السوداني من قبل beIN SPORTS August 11, 2022 12:51 3:24 دقيقة رحب الوسط الرياضي في السودان بإعلانِ إطلاق بطولة دوري السوبر الإفريقي، معتبراً أنها ستولّدُ منافسة إضافيةً في القارةِ الإفريقية علاوةً على أن جوائِزَها المالية مُحفزة جداً. تقارير إخبارية السودان دوري السوبر الإفريقي -آخر الفيديوهات 3:24 دقيقة دوري السوبر الإفريقي..آراء الشارع السوداني 1:36 دقيقة آراء من الشارع المصري حول دوري السوبر الإفريقي 3:52 دقيقة انتقادات عديدة في تونس لدوري السوبر الإفريقي 1:33 دقيقة مدرب أينتراخت فرانكفورت فخور بفريقه 1:21 دقيقة كورتوا: تعاملنا مع المباراة بالعقلية المناسبة 2:19 دقيقة أنشيلوتي: لم تكن مباراة سهلة 6:16 دقيقة مراسم تتويج ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبية 5:07 دقيقة الملكي سوبر أوروبا 2:03 دقيقة استعدادات العربي والريان للقاء الأول في لوسيل 0:26 دقيقة تعادل الغرافة مع الوكرة وفوز أول للسيلية