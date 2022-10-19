دوري أبطال أوروبا – سيدات: آرسنال يحقق فوزاً كبيراً على ليون من قبل beIN SPORTS October 19, 2022 23:38 4:05 دقيقة فاز آرسنال على مضيفه ليون 5-1 اليوم الأربعاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا للسيدات. الملخصات آرسنال دوري أبطال أوروبا للسيدات -آخر الفيديوهات 3:30 دقيقة بايرن ميونيخ يتجاوز مطب روسينغورد بنجاح 4:05 دقيقة آرسنال يحقق فوزاً كبيراً على ليون 4:03 دقيقة يوفنتوس يتجاوز عقبة زيوريخ 6:32 دقيقة برشلونة يستعرض بتسعة أهداف في شباك بنفيكا 5:05 دقيقة مانشستر يونايتد يحسم مواجهة القمّة أمام توتنهام 3:47 دقيقة ريال مدريد يؤمّن صدارته بثلاثية في مرمى إلتشي 4:34 دقيقة ليفربول يتجاوز امتحان وست هام بنجاح 1:39 دقيقة وصول زوجي الباندا "سهيل وثريا" إلى قطر 0:43 دقيقة بيليرين يعود للمشاركة في التمارين الجماعية لبرشلون 2:52 دقيقة ريال مدريد "المرصع بالذهب" يحل ضيفاً على إلتشي