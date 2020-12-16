دمبا با القصة الكاملة من قبل beIN SPORTS December 16, 2020 18:41 19:57 دقيقة النجم السنغالي دمبا با في حوار حصري مع beIN SPORTS كشف من خلاله ملابسات الحادثة "العنصرية" التي حدثت أثناء مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وباشاكشاهير التركي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. مقابلات عنصرية دوري أبطال أوروبا إسطنبول باشاكشهير -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة إنييستا يغيب عن الملاعب لـ4 أشهر 3:08 دقيقة صلاح بن غانم العلي يشيد بالانجاز القطري الجديد 2:14 دقيقة الذوادي يتحدث عن إرث استضافة الأحداث الرياضية 5:47 دقيقة المؤتمر الصحفي للوفد القطري عقب فوز الدوحة 2:21 دقيقة جاسم البوعينين يشيد بالديبلوماسية الرياضية القطرية 2:01 دقيقة قطر مسيرة مضيئة ممتدة في عالم الرياضة والتنظيم 2:10 دقيقة برشم يعلّق على فوز الدوحة باستضافة أسياد 2030 1:34 دقيقة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني يتحدث عن أسياد 2030 0:55 دقيقة الدوحة تفوز بشرف استضافة أسياد 2030 34:10 دقيقة تعرف على الملف السعودي لاستضافة "أسياد" 2030