دقيقة صمت أمام النصب التذكاري لمأساةِ هيلزبره من قبل beIN SPORTS April 15, 2023 21:39 0:58 دقيقة نشر نادي ليفربول مقطعَ فيديو يظهر فيه لاعبو الفريق الأول والطاقمُ الفني في دقيقةِ صمت أمام النصب التذكاري لمأساةِ هيلزبره تكريماً لأرواح 97 من الأطفال والنساء والرجال فقدوا حياتَهم هناك. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة ليونيل ميسي يعادل رقم كريستيانو رونالدو 4:39 دقيقة ريال مدريد يعود بفوز من أرض قاديش 4:30 دقيقة باريس سان جيرمان يحسم مواجهة القمّة أمام لونس 0:44 دقيقة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز يفوز على بروكلين نتس 1:04 دقيقة مبابي يواصل كتابة التاريخ 0:58 دقيقة دقيقة صمت أمام النصب التذكاري لمأساةِ هيلزبره 0:31 دقيقة النني يفتتح أكاديميةً لكرةِ القدم 4:14 دقيقة مانشستر سيتي يستعرض ويحقق فوزاً ثميناً على ليستر 0:29 دقيقة رين يحقق فوزاً كبيراً على رانس 0:51 دقيقة روبليف يضرب موعداً مع رونه في النهائي