دعم إفريقي للمغرب بشأن ملف مونديال 2030 من قبل beIN SPORTS April 6, 2023 11:22 0:40 دقيقة صادق المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي بالإجماع على دعم ترشح المملكة المغربية لاستضافة كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال. تقارير إخبارية المغرب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي -آخر الفيديوهات 1:18 دقيقة ماذا قال كل من أنشيلوتي وتشافي بعد الكلاسيكو؟ 0:49 دقيقة لامبارد مدرباً لتشلسي حتى نهاية الموسم 1:57 دقيقة الأرجنتين تتصدّر تصنيف الفيفا 2:14 دقيقة كأس قطر - نهائي مرتقب بين السد والدحيل 0:40 دقيقة دعم إفريقي للمغرب بشأن ملف مونديال 2030 0:38 دقيقة تولوز يواجه آنسي من أجل مقعد في نهائي كأس فرنسا 1:05 دقيقة تشيفيرين يٌشيد بـ"ناصر غانم الخليفي" 2:29 دقيقة خسارة الكأس تعيد بايرن ميونيخ إلى مربّع الانتقادات 2:25 دقيقة ميلووكي يضمن الصدارة العامّة للدور المنتظم 3:29 دقيقة نانت يبلغ نهائي كأس فرنسا