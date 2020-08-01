

وكان القائد السابق لمنتخب "الفيلة" قد تلقى صفعة في منتصف تموز/يوليو الماضي عندما رفضت رابطة اللاعبين الإيفواريين تأييده، لكنه حظي في النهاية على ثماني رعايات ودعم من إحدى المجموعات الخمس المطلوبة للترشح للانتخابات.

قال دروغبا البالغ 41 عاماً: "لا يهمني كثيراً أن أكون رئيساً للاتحاد الإيفواري، بل المهمة المرتبطة بهذه الوظيفة، كرتنا تعاني... نلتزم بالمساهمة في نهضة كرة القم الإيفوارية".

تابع: "عدت وأنا عازم على المساهمة في تجديد وتطوير كرة القدم الإيفوارية"، معتبراً أنه: "من الهام أن اعيد لكرة القدم ما قدمته لي".

وبعد تقديم الطلبات، أمام اللجنة الانتخابية خمسة أيام لتحليل ملفات الترشيح والمصادقة عليها.

وبالإضافة الى دروغبا، ترشح إدريس ديالو، نائب الرئيس السابق في الاتحاد والمدعوم من رابطة اللاعبين، ونائب الرئيس الحالي ورئيس رابطة الدوري سوري دياباتيه.

وكانت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) قد أوقفت نقابة اللاعبين الإيفواريين بسبب "عدم امتثالها للقانون" ورفضها دعم ترشح دروغبا لانتخابات رئاسة الاتحاد.

