درجال: لا حظر من قبل الفيفا على إجراء المباريات الدولية في العراق من قبل beIN SPORTS February 21, 2023 13:37 0:36 دقيقة أكد عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم في مؤتمر صحفي أنه لا وجود لحظر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على إجراء المباريات الدولية في العراق. تقارير إخبارية العراق عدنان درجال -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة أثبيليكويتا يغادر المستشفى 4:31 دقيقة تصريحات متبادلة بين تيباس ولابورتا 5:10 دقيقة الأردني شلباية يودّع منافسات بطولة قطر إكسون موبيل 0:25 دقيقة المنتخب الغامبي يتغلّب على نظيره التونسي 2:55 دقيقة آخر أخبار الميركاتو الشتوي في تركيا 1:26 دقيقة فوز ثمين للعربي على المرخية 0:30 دقيقة الإسباني غراثيا يتولى مسؤولية تدريب ليدز يونايتد 0:53 دقيقة الاتحاد الإفريقي يطالب الهلال بتقديم دفوعاته 4:41 دقيقة فان دي زانسخولب إلى ثمن نهائي قطر إكسون موبيل 0:55 دقيقة بادو الزاكي يقترب من تدريب المنتخب السوداني