"دا روزا" يعلن تشكيلة المنتخب الموريتاني لكأس أمم إفريقيا من قبل beIN SPORTS December 23, 2021 20:47 2:46 دقيقة عقد مدرب المنتخب الموريتاني لكرة القدم الفرنسي ديدييه دا روزا مؤتمرا في مقر الاتحاد في نواكشوط أعلن خلاله عن تشكيلة منتخب "المرابطون" لكأس الأمم الإفريقية توتال انرجيز، الكاميرون 2021. وفيما يلي لائحة لاعبي المنتخب الموريتاني : #FFRIM 🚨 | La liste des Mourabitounes 🇲🇷 convoqués par Didier Da Rosa pour la Coupe d’Afrique des Nations 2021 #TotalEnergiesAFCON2021 Un groupe de 30 joueurs qui sera réduit à 28 au terme du stage de la sélection nationale à Abu Dhabi. @caf_online_FR pic.twitter.com/ljvzZgxP1m — FFRIM (@ffrim) December 23, 2021 تقارير إخبارية موريتانيا المنتخب الموريتاني كأس أمم إفريقيا ديدييه دا روزا -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة بيشكتاش يتجاوز عقبة غوزتيبه بنجاح 2:00 دقيقة بينيتيز مستاء من قرار رابطة "البريميرليغ" 2:46 دقيقة "دا روزا" يعلن تشكيلة موريتانيا لكأس أمم إفريقيا 0:44 دقيقة غوارديولا يؤكد وجود مفاوضات مع برشلونة بشأن توريس 0:55 دقيقة كونتي ينتقد "نظام" بطولة كأس الرابطة الإنكليزية 2:19 دقيقة الصحافة الإسبانية تشيد بتألق نجم ريال "بنزيمة" 3:57 دقيقة "الشعار" يدوّن اسمه ضمن كبار الملاكمين في العالم 0:35 دقيقة ويلفريد زاها يعود إلى تشكيلة كوت ديفوار 0:46 دقيقة المحكمة العليا الإسبانية تبرئ بيكيه 1:11 دقيقة بلجيكا والمغرب والجزائر وقطر الأبرز في تصنيف فيفا