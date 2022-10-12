داني هاي يغادر منتخب نيوزلندا من قبل beIN SPORTS October 12, 2022 15:32 0:48 دقيقة قرر داني هاي مغادرة تدريب منتخب نيوزلندا، بعد فشله في قيادته للتأهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية المنتخب النيوزيلندي -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة كاهيل: كأس العالم ستترك أثراً كبيراً على قارة آسيا 0:34 دقيقة لوبيتيغي يرفض عرضاً لتدريب وولفرهامبتون 0:48 دقيقة داني هاي يغادر منتخب نيوزلندا 0:38 دقيقة أنييلي يؤكد استمرار أليغري مدرباً ليوفنتوس 1:03 دقيقة السادة يتحدّث عن مشروع زراعة مليون شجرة 2:41 دقيقة الكشف عن خطة المواصلات لنقل المشاركين والمشجعين 0:35 دقيقة كلوب بروج في مواجهة مهمة أمام أتليتيكو مدريد 3:04 دقيقة مباراة مرتقبة بين توتنهام وآينتراخت 0:41 دقيقة ليفربول ضيفاً ثقيلاً على رينجرز 2:39 دقيقة قمّة إيطالية هولندية واعدة بين نابولي وآياكس