داليتش يُشيد بمودريتش من قبل beIN SPORTS April 12, 2022 10:43 13:00 دقيقة في مقابلة حصرية مع قنواتنا، كال زلاتكو داليتش مدرب المنتخب الكرواتي المديح لقائده لوكا مودريتش، مؤكدا أنه اللاعب الأفضل بالنسبة له، ومتمنيا أن يبقى في الملاعب لأعوام طويلة أخرى. مقابلات زلاتكو داليتش لوكا مودريتش المنتخب الكرواتي -آخر الفيديوهات 4:01 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 31 13:00 دقيقة داليتش يُشيد بمودريتش 1:50 دقيقة مواجهة مصيرية بين بايرن ميونيخ وفياريال 2:11 دقيقة تشيلسي يأمل في إحداث المفاجأة أمام ريال مدريد 2:14 دقيقة ريال مدريد يتحلّى بالحذر قبل مواجهة تشيلسي 4:14 دقيقة الجوهرة البرازيلية "إندريك" محطّ الأنظار 1:33 دقيقة مباراة ريال مدريد وتشيلسي - التغطية الخاصة 5:22 دقيقة الفيصلي ينتزع فوزاً مفاجئاً من السد 5:36 دقيقة الشارقة يقلب تخلفه إلى فوز على استقلال دوشنبه 4:40 دقيقة الشباب يتغلب على الجزيرة ويتصدر مجموعته