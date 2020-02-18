خوليت متفاجئ بردة فعل اللاعبين بشأن "ماريغا" February 18, 2020 16:01 0:38 دقيقة قال أسطورة كرة القدم الهولندية رود خوليت إنه تفاجأ بردة فعل اللاعبين تجاه الموقف العنصري الذي تعرض له مهاجم بورتو موسى ماريغا وأكد خوليت أن آفة العنصرية ستضر بكرة القدم. رود خوليت -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة مباراة أتلتيكو مدريد (1) وليفربول (0) بث مباشر 0:31 دقيقة الهيدوس يغيب عن السد ثلاثة شهور 0:29 دقيقة دورتموند (2) وسان جيرمان (1) - التغطية الخاصة 3:44 دقيقة الدحيل يتنازل عن الصدارة بخسارته من التعاون 4:20 دقيقة السد يكتسح سباهان والنصر يعود بالفوز من أرض العين 11:30 دقيقة موجز الأخبار 1:11 دقيقة ضمّ ريال مدريد لرينيه يكشف استراتيجيته المستقبلية 0:46 دقيقة راش مذهول بمستوى ليفربول هذا الموسم 0:38 دقيقة خوليت متفاجئ بردة فعل اللاعبين بشأن "ماريغا" 0:45 دقيقة يايا توريه يحذّر "سيتي" قبل مواجهة ريال مدريد