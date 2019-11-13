خليلودزيتش يتحدّث عن وضعية أمين حارث November 13, 2019 21:37 0:47 دقيقة قال مدرب المنتخب المغربي وحيد خليلودزيتش إنه لم يوجه الدعوة للاعب أمين حارث لأنه لم يقدم شيئا للمنتخب فيما شدّد مدرب أسود الأطلس على ضرورة احترام المنتخب الموريتاني. مقابلات وحيد خليلودزيتش -آخر الفيديوهات 11:09 دقيقة موجز الأخبار 1:12 دقيقة اتحاد كأس الخليج يغيّر موعد انطلاق "خليجي 24" 0:38 دقيقة تييم يتفوق على دجوكوفيتش ويبلغ نصف النهائي 1:50 دقيقة فوز نيجيريا على زامبيا يخلط أوراق المجموعة الثانية 0:53 دقيقة محمد صلاح يغيب عن مواجهتي كينيا وجزر القمر 1:01 دقيقة جنوب إفريقيا تنتزع فوزاً مهماً من كوت ديفوار 0:25 دقيقة السعودية والإمارات والبحرين يشاركون في خليجي 24 0:36 دقيقة فيدرر يبقى في الصراع على بطاقة نصف النهائي 1:12 دقيقة بلماضي: "ستوجّه الدعوة لغلام عندما يستعيد مستواه" 2:44 دقيقة إنكلترا تستعد للمباراة الـ1000 في تاريخها