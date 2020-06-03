خبر انتقال لاوتارو إلى برشلونة يشغل الجميع في إنتر من قبل beIN SPORTS June 3, 2020 22:00 2:34 دقيقة مراسل beIN SPORTS حسين ياسين يكشف عن آخر مستجدات انتقال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر إلى برشلونة. -آخر الفيديوهات 3:38 دقيقة فرانكفورت يعمق جراح فيردر بريمن 0:42 دقيقة بايرن لا ينوي تعيين مدير رياضي خلفاً لصالحاميدزيتش 2:34 دقيقة خبر انتقال لاوتارو إلى برشلونة يشغل الجميع في إنتر 2:55 دقيقة آخر أخبار عودة الليغا 0:49 دقيقة إسبانيا تستأنف النشاط بشوط ثاني بين رايو وألباسيتي 0:44 دقيقة باقي مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا ستلعب في قطر 0:43 دقيقة توتنهام يؤكد إصابة أحد أفراده بفيروس كورونا 1:02 دقيقة مساعد سيميوني الشهير يترك أتلتيكو نهاية الموسم 0:35 دقيقة برشلونة يعدّ العدّة لاستئناف منافسات الـ"ليغا" 0:53 دقيقة بيرهوف: "حظوظ استدعاء مولر إلى المنتخب ضئيلة"