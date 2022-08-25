خبرة غوميس تعود بالنفع على غلطة سراي من قبل beIN SPORTS August 25, 2022 09:45 2:39 دقيقة بالرغم من تجاوزه سنّ السابعة والثلاثين ما يزال الفرنسي بافيتيمبي غوميس يعرف جيدا طريقه نحو المرمى لا سيما بعد تسجيله هدفي غلطة سراي في الدوري مانحاً فريقه ستّ نقاط بالرغم من إشراكه في الدقائق الأخيرة من المباريات. تقارير إخبارية غلطة سراي بافيتيمبي غوميس -آخر الفيديوهات 1:28 دقيقة الرميحي يتحدّث عن "خليجي 25" 2:51 دقيقة المنتخب الأردني ينهي تحضيراته لمواجهة نظيره الهندي 3:24 دقيقة منتخب لبنان يعدّ العدّة لملاقاة نظيره الفلبيني 1:36 دقيقة إيطاليا تهزم أوكرانيا 2:39 دقيقة خبرة غوميس تعود بالنفع على غلطة سراي 0:53 دقيقة قرعة دور المجموعات - معلومات البث المباشر 4:08 دقيقة رينجرز ينتزع بطاقة التأهل إلى دور المجموعات 1:48 دقيقة العربي يحافظ على صدارته لدوري نجوم قطر 0:39 دقيقة ريال بلد الوليد يتعاقد مع المغربي زهير فضال 1:00 دقيقة النسخة الأصلية لكأس العالم تستأنف رحلتها الثانية