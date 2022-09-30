خافي مارتينيث في لقاء حصري مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS September 30, 2022 11:10 1:35 دقيقة قال الإسباني خافي مارتينيث، متوسط ميدانِ بايرن ميونيخ سابقاً ولاعبُ نادي قطر حالياً، إن الفريق البافاري تأثر برحيل الهدافِ ليفاندوفسكي الذي قال إنه تأقلم سريعاً في ناديه الجديد برشلونة وذلك في لقاء حصري مع beIN SPORTS. مقابلات بايرن ميونيخ نادي قطر -آخر الفيديوهات 3:33 دقيقة مارسيليا ضيفاً على أنجيه 2:31 دقيقة مواجهة مرتقبة بين بايرن ميونيخ باير ليفركوزن 1:08 دقيقة غالتييه متفق مع رأي كيليان مبابي 1:35 دقيقة خافي مارتينيث في لقاء حصري مع beIN SPORTS 3:11 دقيقة فعاليات ترويجية للمونديال 1:08 دقيقة فوز كبير للعراق وتعادل البحرين 2:22 دقيقة سينر يبلغ ربع نهائي بطولة صوفيا المفتوحة 3:39 دقيقة راشد البلوشي يثبت كفاءته بعالم الأمن والسلامة 1:12 دقيقة مدرب دورتموند يؤكد أهمية استعادة الصلة بالجماهير 4:52 دقيقة تفاصيل فسخ الجزائري بلايلي لعقده مع بريست