حي مارادونا..فقير وتنقصه المقومات الأساسية للحياة من قبل beIN SPORTS November 28, 2020 12:58 2:18 دقيقة حيُّ "فيوريتو" في ضواحي العاصمةِ الأرجنتينية حَيٌ فقير تَنقـُصه الكثيرُ من المُقّومات الأساسيةِ للحياةِ الحديثة وهو كذلك حيُ الأسطورةِ دييغو مارادونا.. تقارير إخبارية دييغو مارادونا -آخر الفيديوهات 1:16 دقيقة نيمار: "يجب أن نقدم أفضل ما لدينا" 3:30 دقيقة بوردو يفرض التعادل على باريس سان جيرمان 4:57 دقيقة ريال مدريد يواصل عروضه المخيبة في الـ"ليغا" 1:11 دقيقة النصيري ينقذ إشبيلية من فخ هويسكا 0:49 دقيقة منتخبُ أوغندا يحسم مواجهته مع المغرب 0:49 دقيقة تونس تسير بثبات في تصفيات كأس أمم إفريقيا 4:26 دقيقة يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام مستضيفه بينفينتو 6:27 دقيقة أندية أوروبا تقف دقيقة صمت إجلالاً لروح مارادونا 5:26 دقيقة محرز يسجل ثلاثية ويقود مانشستر سيتي لفوز عريض 2:30 دقيقة أتلتيكو مدريد يُسقط فالنسيا في معقله