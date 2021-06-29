حيدر رئيساً لاتحاد الكرة اللبناني لولاية سادسة من قبل beIN SPORTS June 29, 2021 23:17 3:20 دقيقة انتُخب هاشم حيدر رئيسا للاتحاد اللبناني لكرة القدم لولاية سادسة بعد فوزه بأغلبية أربعين صوتا على اللاعب الدولي السابق موسى حجيج. تقارير إخبارية هاشم حيدر الاتحاد اللبناني لكرة السلة -آخر الفيديوهات 4:49 دقيقة أوكرانيا تكمل عقد المتأهلين إلى ربع النهائي 3:20 دقيقة حيدر رئيساً لاتحاد الكرة اللبناني لولاية سادسة 1:31 دقيقة بيكفورد: "كنّا نعي صعوبة مواجهة ألمانيا" 1:40 دقيقة هافيرتز يعبّر عن خيبة أمله 0:53 دقيقة ويمبلدون: سيرينا وليامس تنسحب بداعي الإصابة 1:07 دقيقة فيدرر يتأهل للدور الثاني بعد انسحاب مانارينو 3:50 دقيقة إنكلترا تحسم موقعتها مع ألمانيا وتبلغ ربع النهائي 0:42 دقيقة ويمبلدون: بليشكوفا تعبر بيسر إلى الدور الثاني 0:36 دقيقة طواف فرنسا: كافنديش يفوز بالمرحلة الرابعة 0:36 دقيقة "ريفاس" ينفي علاقة "لوكي" بقضية وفاة مارادونا