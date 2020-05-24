حوار الخاص يجريه محمد كيدان مع حفيظ دراجي من قبل beIN SPORTS May 24, 2020 19:17 0:00 دقيقة مقابلات -آخر الفيديوهات 4:00 دقيقة كولن "يغتال" طموح فورتونا دوسلدورف في دقيقتين 1:35 دقيقة أرمينيا بيليفيلد يقتنص تعادلاً ثميناً من هامبورغ 0:00 دقيقة حوار الخاص يجريه محمد كيدان مع حفيظ دراجي 1:58 دقيقة الدوري الإيطالي...أسبوع الحسم 0:10 دقيقة ترتيب الدوري الألماني هذا الموسم 2019 - 2020 3:48 دقيقة لايبزيغ يستعرض أمام تواضع ماينتس ورقم ملفت لفيرنير 0:31 دقيقة بارتوميو يزور لاعبي برشلونة 3:14 دقيقة ما هي آخر المستجدات على الساحة الإيطالية؟ 3:14 دقيقة ما هي الخطوات المنتظرة لحين موعد استئناف الليغا؟ 3:53 دقيقة شالكه يسقط على أرضه أمام أوغسبورغ